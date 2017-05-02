«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Владимиром Ткачевым

Казанский «Ак Барс» продлил контракт с 23-летним нападающим Владимиром Ткачевым. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Сообщается, что новый контракт игрока рассчитан на два года. Отметим, что Ткачев в минувшем сезоне за «Ак Барс» провел 73 матча, в которых набрал 43 очка (17 шайб + 26 передач).

Кстати, Владимир Ткачев попал в окончательный список игроков, которые в составе сборной России поедут на чемпионат мира по хоккею в 2017 году. Игры пройдут во Франции и Германии с 5 по 22 мая. Первый матч сборная России проведет 5 мая против шведов.

Напомним, ранее «Ак Барс» продлил контракт с 33-летним форвардом Дмитрием Обуховым, 34-летним нападающим Александром Свитовым, а также с 24-летним нападающим Андреем Чибисовым.