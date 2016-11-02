«Рубин» обыграл «Локомотив» и прервал безвыигрышную серию

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу казанцев

Сегодня, 29 апреля, в рамках 26-го тура чемпионата России по футболу казанский «Рубин» в гостях обыграл московский «Локомотив», таким образом, прервав восьмиматчевую безвыигрышную серию. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу казанцев.

«Рубиновцы» начали резво и уже на первых минутах создали два хороших момента. Казанцы продолжили давление и на 20-й минуте, забив гол (Денис Ткачук).

Таким образом, подопечные Хави Грасии прервали безвыигрышную серию. После этой игры казанцы поднялись на 10-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

В следующем туре 7 мая «Рубин» на «Казань Арене» примет «Уфу».