Сегодня «Рубин» в гостях сыграет против «Локомотива»

Сегодня, 29 апреля, казанский «Рубин» проведет гостевой матч против московского «Локомотива» в рамках 26 тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с 33-летним Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.

Кстати, фаворитом этого матча букмекеры считают московский клуб. На победу «Локомотива» можно поставить с коэффициентом 1.96, а успех «Рубина» оценивается за 3.99, ничья — за 3.14.

Отметим, что матч первого круга между командами состоялся 31 октября прошлого года и завершился победой казанцев со счетом 2:0.

Напомним, на прошлой игре «Рубин» потерпел поражение от грозненского «Терека» со счётом 0:1. Это поражение стало пятым для подопечных Грасии в последних восьми матчах.

Встреча пройдет в Москве на стадионе «Локомотив». Начало игры в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире эту игру покажут телеканалы «Матч-ТВ» и «Наш футбол».