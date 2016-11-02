«Ак Барс» продлил контракт еще с тремя игроками клуба

Казанский «Ак Барс» продлил контракт еще с тремя игроками. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Сообщается, что хоккейный клуб подписал контракты с 33-летним форвардом Дмитрием Обуховым и 34-летним нападающим Александром Свитовым. Соглашения рассчитаны на один год. А контракт с 24-летним нападающим Андреем Чибисовым продлен на два года.

Отметим, что Обухов в минувшем сезоне за «Ак Барс» провел 58 матчей, в которых набрал 14 очков (3 шайбы + 11 передач). Свитов провел 67 матчей, в которых набрал 31 очко (14 шайб + 17 передач). А Чибисов провел 54 матча (5 шайб + 7 передач) в КХЛ за «Ак Барс» и 4 матча (1+3) в ВХЛ за «Барс».

Напомним, ранее официально стало известно, что главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов продлил контракт с казанским клубом еще на два года. Билялетдинов возглавляет казанскую команду с 2004 года.