Матч «Рубина» с ЦСКА на «Казань Арене» сделали условно бесплатным

Билеты на него будут давать вместе с паспортом болельщика Кубка конфедераций

Матч между "Рубином" и ЦСКА на "Казань Арене" 17 мая будет бесплатным для обладателей паспортов болельщика Кубка конфедераций, об этом сегодня рассказал министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов. Эта игра будет тестовым матчем Кубка конфедераций 2017 года. Отметим, что сегодня в Казани пройдет матч с "Тереком", который будет полностью бесплатным для болельщиков.

- Было принято решение сделать вход на матч бесплатным для лиц, оформивших паспорт болельщика. При получении Fan-ID в центре выдачи паспорта болельщика будет вручаться бесплатный билет на данный матч. Для тех, кто уже получил Fan-ID, достаточно лишь подойти в центр выдачи паспортов болельщика и получить билет, – заявил министр.

Паспорт болельщика можно будет оформить либо при покупке билета на матч Кубка Конфедераций, либо в рамках тестового матча "Рубина" по коду саморегистрации.

Код можно получить следующим образом:

1) Пройти регистрацию на сайте rubinfans.ru, получив 11-значный код саморегистрации.

2) Этот код необходимо будет ввести при оформлении заявки на паспорт болельщика на сайте www.fan-id.ru в графе "Вы получили код саморегистрации".

3) Далее после заполнения всех персональных данных придет sms-сообщение, где и когда можно будет получить паспорт болельщика.

Выдача паспортов вместе с билетами на матч с ЦСКА начнется с 29 апреля в центрах выдачи Паспортов: на улице Баумана, д.44.8 и в готовящемся к открытию Центре на улице Четаева, д.10 около "Казань Арены" (последний центр будет открыт с 1 мая).