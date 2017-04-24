«Ак Барс» расторг контракт с нападающим Михаилом Варнаковым

Казанский «Ак Барс» расторг контракт с 32-летним нападающим Михаилом Варнаковым по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

- Хоккейный клуб выражает Михаилу Варнакову благодарность за плодотворную совместную работу и желает дальнейших успехов в новой команде, - говорится в сообщении.

Отметим, что Михаил Варнаков за «Ак Барс» выступал с 2013 года. В составе команды он провел 264 матча, в которых отметился 64 заброшенными шайбами и 57 результативными передачами.

Напомним, ранее «Ак Барс» также по обоюдному согласию сторон расторг контракт с вратарем Станиславом Галимовым. Сообщалось, что на 90% хоккеист продолжит карьеру в «Торпедо».