Сегодня казанский «Рубин» проведет матч против «Крыльев Советов»

Сегодня в 14.30 на стадионе «Металлург» в Самаре «Рубин» проведет встретися с командой «Крылья Советов». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Транслировать игру будет канал «Наш футбол». Начало эфира запланировано но 14.15. В записи матч также можно будет посмотреть на канале «Наш футбол» в 21.25, а также в ночь с 23 на 24 апреля в 4.25.

Матч первого круга между «Рубином» и «Крыльями» состоялся 15 октября на стадионе «Казань Арена» и завершился крупной победой нашей команды со счетом 3:0 (Канунников, Рочина, Жонатас).