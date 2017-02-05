В казанском поселке Юдино появится центр лыжной подготовки

В казанском поселке Юдино построят лыжно-биатлонный комплекс на стадионе «Локомотив». Об этом сообщила руководитель Комитета физкультуры и спорта исполкома Казани Светлана Вострикова, передает «Татар-информ».

С предложением реконструировать «Локомотив» и сделать из него центр лыжной подготовки на итоговой коллегии Министерства по делам молодежи и спорта РТ выступила президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе.

- На сегодняшний день у нас совместно с Федерацией лыжных гонок и биатлона уже разработан проект, он полностью готов. В ближайшее время мы проведем совещание с Министерством по делам молодежи и спорту, чтобы подсчитать стоимость реализации проекта. После мы будем подавать этот проект президенту. У нас все поручения Рустама Минниханова выполняются, поэтому мы очень рады тому, что это было озвучено вслух и зафиксировано в протоколе, - сказала Вострикова.

Отмечается, что эту идею поддержал и дал поручение разработать предложения по строительству лыжно-биатлонного комплекса на территории стадиона президент РТ Рустам Минниханов.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году власти Татарстана планируют построить 11 модульных лыжных баз в республике. Модульные лыжные базы появятся в Казани, Набережных Челнах, Елабуге, Кукморском, Агрызском, Ютазинском, Спасском, Сабинском, Мензелинском, Алькеевском и Альметьевском районах.