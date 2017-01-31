Сегодня в Казани начнется выдача паспортов болельщиков на Кубок Конфедераций-2017

Сегодня в Казани пройдет торжественная церемония вручения первых паспортов болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Сообщается, что мероприятие одновременно пройдет во всех центрах регистрации выдачи паспортов, расположенных в городах-участниках турнира.

В Казани выдача паспортов пройдет в ТРК «Родина». Начало в 11.00.

Напомним, ранее сообщалось, что тестирование выдачи паспортов болельщиков перед Кубком конфедераций-2017 по футболу, матчи которого пройдут на стадионе «Казань Арена», планируется на матчах казанского ФК «Рубин» с московским ЦСКА и «Уфой».

Матч между «Рубином» и «Уфой» в рамках чемпионата России состоится в Казани 6 мая, с ЦСКА футбольный клуб из Казани сыграет 17 мая.

Кроме этого, зрители Кубка Конфедераций-2017 года в Казани смогут бесплатно добраться до Сочи, Москвы и Санкт-Петербурга. По словам заместителя министра транспорта РФ Николая Асаула, болельщики смогут подать заявку на бронирование специальных билетов с 17 января текущего года, для этого будут нужны билеты на матчи Кубка и паспорт болельщика.

Справка



Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. В столице Татарстана будут играть сборные Португалии и Мексики - 18 июня, и сборные Германии и Чили - 22 июня. Билеты на матчи можно приобрести на официальном сайте FIFA уже с 1 декабря.