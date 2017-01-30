Защитник «Рубина» Крис Мавинга перешел в канадский «Торонто»

Футболист казанского «Рубина» Крис Мавинга перешел в канадский «Торонто».

Мавинга провел встречу с представителями «Торонто», на которой согласовал все детали личного контракта. 25-летний игрок будет выступать в MLS на протяжении трех следующих сезонов, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на L'Equipe.

Защитник перешел в «Рубин» из «Ренна» в 2013 году, но за это время сыграл лишь 15 матчей. Последние два сезона он на правах аренды играл за «Реймс» и «Труа».