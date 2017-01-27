СМИ: Казань может принять финал футбольного еврокубка после ЧМ-2018

Казань может принять финал футбольного еврокубка после Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов, передает ТАСС.

По словам Леонова, город готов к проведению таких крупных мероприятий.

- Мы всегда проявляем инициативу, положительно реагируем на возможность проведения крупномасштабных, красивых турниров, поэтому в этом направлении работа ведется, но мы смотрим только на перспективу проведения в Казани подобного рода турниров. Это касается не только Лиги Европы, а в целом крупных спортивных мероприятий, в том числе футбольных, - отметил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что на матчах «Рубина» пройдет тест-система паспорта болельщика. Тестирование выдачи паспортов болельщиков перед Кубком конфедераций-2017 по футболу, матчи которого пройдут на стадионе «Казань Арена», планируется на матчах казанского ФК «Рубин» с московским ЦСКА и «Уфой». Матч между «Рубином» и «Уфой» в рамках чемпионата России состоится в Казани 6 мая, с ЦСКА футбольный клуб из Казани сыграет 17 мая.

Кстати



Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мирового первенства примут 11 городов страны: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Калининград, Саранск, Самара, Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург и Волгоград. Продажа билетов на чемпионат мира-2018 начнется в сентябре 2017 года.