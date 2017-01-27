Последняя домашняя игра: «Ак Барс» разгромил новокузнецкий «Металлург»

Корреспондент ProKazan.ru о лучших моментах матча и преимуществах казанского клуба

Накануне в последнем домашнем матче регулярного чемпионата казанский "Ак Барс" одолел новокузнецкий "Металлург". Счет оказался разгромным - 6:1.

Почему "Ак Барс" был фаворитом во встрече

Недавнее поражение в овертайме от “Сибири” не повлияло на положение команды в турнирной таблице, но горечь поражения оставалась в сердцах болельщиков казанского клуба. В матче с "Металлургом" “Ак Барсу” снова пришлось обходиться без Джастина Азеведо, который получил травму. В списке травмированных также числились Роман Абросимов и Евгений Григоренко. Зато на лед вернулся Александр Свитов, который был дисквалифицирован.

Что касается “Металлурга”, команда уже давно потеряла шансы на выход в плей-офф. Команда гостей - худшая в лиге по многим показателям, но при этом она регулярно дает бой фаворитам и отнимает очки у тех, кто считает ее несерьезным соперником.

Основные моменты игры

Первый период гости начали активнее, Станиславу Галимову пришлось поработать больше, чем его коллеге по амплуа. На четвертой минуте встречи казанцы открывают счет - отличился Артем Лукоянов. К середине периода у “Ак Барса” накопилось четыре минуты штрафа, но гости не смогли этим воспользоваться.

Первая двадцатиминутка проходила открыто, без игры в средней зоне. Артем Михеев, воспитанник казанского хоккея, был лучиком света для “Металлурга” - был самым активным и постоянно угрожал воротам Станислава Галимова. 1:0 после первого периода.

Второй период начался с шайбы Степана Захарчука. Шайба оказалась в воротах “Металлурга” спустя 20 секунд поле начала второй двадцатиминутки. Спустя пару минут удаление заработал капитан гостей Кирилл Семенов, но казанцы реализовать преимущество не смогли.

“Ак Барс” постоянно давил, и это принесло плоды. Снова зарабатывает удаление игрок “Метеллурга” и казанцы воспользовались этим. 15 секунд потребовалось для реализации большинства. Отличился Иржи Секач. За четыре минуты до конца второго периода, после выигранного вбрасывания, счет стал 4:0 в пользу “Ак Барса”. Шайбу на свой счет записал Михал Йордан. Второй период заканчивается со счетом 4:0.

Спустя пять минут начала третьего периода счет становится 5:0. Антон Глинкин забил свою восьмую шайбу в чемпионате. “Барсы” давили и довели счет до 6:0. Дмитрий Архипов отметился первой шайбой в сезоне.

Но новокузнецкие хоккеисты не позволили Станиславу Галимову закончить матч на ноль. За тридцать секунд до конца третьего периода отличился Константин Пархоменко. Конечный счет матча 6:1 в пользу “Ак Барса”.

Главный тренер нашей команды после победы над новокузнецким "Металлургом" отметил, что у соперника хорошую игру показывают молодые хоккеисты.

- Мы серьезно готовились к игре. Наш соперник - это очень хорошая команда. Ребята молодые бьются и показывают хороший хоккей. Нужно было с уважением к ним отнестись, - прокомментировал Зинэтула Билялетдинов.

Следующий матч казанцы проведут в Нижнекамске против “Нефтехимика” 31 января в 19:00 по московскому времени.