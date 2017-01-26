«Мы идем дальше». Волейболистки «Динамо-Казань» добыли вторую победу в серии

Накануне волейболистки казанского "Динамо" одержали уверенную победу над чешским клубом "Оломоуц" в ответном матче за выход в 1/8 финала кубка Европейской конфедерации волейбола.

Отдых - залог уверенной победы

"Динамо" сразу же взяло инициативу в свои руки и принялось наколачивать очки, да так, что гостям пришлось использовать оба тайм-аута, которые не помогли мобилизовать команду гостей. Первый сет завершился с разгромным счетом 25:11. К слову, партия заняла менее 25 минут.

"Мы ошибаемся и катастрофически не успеваем"

Видимо, это был девиз команды гостей. Второй сет начался с небольшим преимуществом "Динамо", которое вскоре переросло в полное превосходство над соперником. Отсутствие игр на стадии 1/32 финала дало о себе знать. Волейболистки "Оломоуца", которые отыграли серию на этой стадии, банально не успевали за скоростями российских волейболисток.



Множество ошибок и медлительность привели к цифрам на табло 25:16 в пользу "Динамо-Казань". Третий сет начался по знакомому сценарию. "Динамо" набирало очки, "Оломоуц" не успевал. Итоговый счет третьего сета - 25:16.

3:0 - уверенная победа казанской команды и проход следующий раунд турнира.

"Сегодня многое получилось": тренер "Динамо-Казань" о победе над соперником

Тренер "Динамо-Казань" Александр Перепелкин после победы в домашнем матче 1/16 финала Кубка ЕКВ над "Оломоуцем" (3:0) отметил, что волейболистки российской команды по определению не должны испытывать проблем с соперником подобного уровня. По словам специалиста, "Динамо" должно было обыгрывать соперниц из Чехии с закрытыми глазами.

– Было моментами ощущение тренировочного матча. Но соперника такого уровня, даже не разбирая его – можно сказать, «с закрытыми глазами», – мы должны обыгрывать и не позволять себе никаких осечек. Сегодня мы попытались также включить в нашу игру какие-то новые элементы, плюс в матче приняли участие почти все игроки команды. И наконец, это был важный этап – после двух серьёзных поражений. Надеюсь, эта игра поможет в восстановлении команды в психологическом плане, - цитирует слова Перепелкина официальный сайт казанского клуба.

Следующий матч в кубке волейболистки "Динамо - Казань" проведут против команды "Бимал - Единство" (Босния и Герцеговина).