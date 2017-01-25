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«Хотелось бы, чтобы мы не делали глупостей»: «Ак Барс» в овертайме проиграл «Сибири»

"Хотелось бы, чтобы мы не делали глупостей": "Ак Барс" в овертайме проиграл "Сибири"
16+
Фото: ak-bars.ru
Портал ProKazan.ru о том, почему казанцы получили поражение от "Сибири"

Накануне "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил "Сибири" в овертайме (1:2). Шайбы забросили: Варнаков (Малыхин, Обухов, 25.14), Игнатович (Бойчак, Наумов, 47.54, бол.), Миловзоров (Окулов, 64.50). 

Потери лидеров. "Ак Барс" - без Свитова, Захарчука и Азеведо. "Сибирь" - без лучшего бомбардира Шумакова

“Ак Барс” готовился к матчу без Александра Свитова, который отбывал дисквалификацию за атаку форварда “Салавата Юлаева” Томаша Мертла. Также из-за травм не смогли играть Захарчук и Азеведо. У “Сибири” также не обошлось без потерь. Лучший бомбардир “Сибири” Сергей Шумаков не принимал участие в поединке из-за травмы. На его счету 16 шайб и 19 результативных передач в 48 матчах Континентальной Хоккейной Лиги.

До этой игры команда Зинэтулы Билялетдинова выиграла последние две встречи. “Барсы”  одолели в овертайме “Салават”, после перестрелки, которая на считывала аж  10 шайб. До этого казанцы в гостях обыграли московское "Динамо" со счетом 1:2.

"Не забиваешь ты - забивают тебе". Основные моменты матча

Начался матч очень резво. Игра в первом периоде успокоилась только к концу двадцатиминутки. Запомнился этот отрезок несколькими опасными бросками хоккеистов “Ак Барса” в середине периода и удалением Фёдора Малыхина за подножку.

Во втором периоде игра стала вязкой, преимущественно в зоне “Ак Барса”. "Сибирь" осаживала ворота Эмиля Гарипова и только штанга спасла подопечных Зинэтулы Билялетдинова от шайбы в воротах. На седьмой минуте периода казанцы открывают счет, отличился Михаил Варнаков. Но как показалось хоккеистам “Сибири”, она была забита с нарушением правил, но судья ее засчитал. Через 30 секунд произошла стычка у ворот Эмиля Гарипова, по две минуты за грубость получили Степан Санников и Максим Лазарев. Также за задержку соперника руками удалением отметился и еще один хоккеист “Сибири” Владислав Наумов. “Ак Барс” сильно передерживал шайбу, но создал при этом два голевых момента, которые не удалось реализовать. Второй период закончился со счетом 1:0.

В начале третьего периода  “Барсы” проводят контратаку, но безуспешно. Казанцы никак не могли закрепиться в зоне соперника. Удалением в составе Ак Барса отметился Андрей Попов, чем “Сибирь” благополучно воспользовалась. За пять минут до конца третьего периода состоялась драка, благодаря которой хоккеисты обеих команд были награждены большими штрафами. Третий период закончился со счетом 1:1. С окончанием третьего периода “Ак Барс” набрал 100 баллов в регулярном чемпионате. В овертайме сильнее оказались хоккеисты “Сибири”.

Зинэтула Билялетдинов: "С нашей стороны было много суеты"

После игры главный тренер "Ак Барса" отметил, что игра была хорошей, но "барсам" надо исключить глупые ошибки.

- Игра была хорошей, эмоциональной. С нашей стороны было много суеты. Мы долго не играли, - прокомментировал Зинэтула Билялетдинов. - В целом идет нормальная работа. Хотелось бы, чтобы мы не делали глупостей. 

Главный тренер "Сибири" тоже отметил, что матч был хорошим.

- Очень хороший матч, мне понравился. Были очень хорошие скорости. "Ак Барс" – очень сильная, мобильная команда, сильно омолодившаяся. Поэтому нам непросто было. Но я очень доволен. Ребята и с волнением справились, и, в общем-то, держали темп игры. Во втором периоде "Ак Барс", наверное, имел больше моментов, особенно – на контратаках. Но, в целом, игра, на мой взгляд, была равная. Это, наверное, справедливый и закономерный итог. Но, естественно, могла и команда хозяев выиграть в овертайме. Но нам повезло больше. Ребят – с победой. Готовимся к следующей игре, - сказал Андрей Скабелка.

Следующий матч “Ак Барс” проведет дома против новокузнецкого “Металлурга” 27 января.

Дмитрий Казаков, 26.01.2017, 10:10
Тэги: ХК Ак Барс
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