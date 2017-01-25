Второй по значимости. «Динамо - Казань» принимает чешский «Оломоуц»

Сегодня, 26 января, женский волейбольный клуб "Динамо-Казань" встретится с чешским клубом "Оломоуц" в рамках кубка Европейской конфедерации волейбола. Это второй по значимости турнир Европы, конечно же, после Лиги Чемпионов.

Команды побоятся за выход в 1/4 финала кубка. Для попадания в следующий раунд командам нужна победная серия из двух матчей. Казанский коллектив уже одержал первую победу над чешской командой 11 января с итоговым счетом 0:3. Три сета этого противостояния закончились с одинаковым счетом 16:25. Самой результативной в той встрече стала волейболистка "Динамо - Казань" Ирина Воронкова, которая набрала 14 очков.

О сопернике

Ежегодное соревнование женских волейбольных команд Чехии проводится с сезона 1992/93. За это время "Оломоуц" становился чемпионом страны 4 раза, но стоит отметить, что последнее на данный момент чемпионство было в далеком 1996 году. Чешский клуб занимает 3 место в родном чемпионате. До встречи с "Динамо" "Оломоуц" победил в серии голландский клуб "Eurosped Almelo" со счетом 2:1.

Пойдет ли отдых на пользу российской команде?

Казанский коллектив без особых проблем прошел в стадию 1/32 финала Кубка Европейкой конфедерации волейбола и не участвовал в матчах за попадание в нее. "Оломоуц", напротив, принимал участие в этой стадии, проведя две встречи все с тем же "Eurosped Almelo". Обе встречи закончились победой чешского коллектива со счетом 3:0.

Встреча пройдет в "Центре волейбола". Начало в 19:00 по московскому времени.