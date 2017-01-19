В Казани может пройти Матч звезд КХЛ в 2018 году

В Казани может пройти Матч всех звезд Континентальной хоккейной лиги в 2018 году, об этом накануне сообщил "Чемпионат" со ссылкой на вице-президента КХЛ по хоккейным операциям Георгия Кобылянского.

По словам Кобылянского, кандидатами на проведение игры в 2018 году являются четыре города.

- Следующий Матч звезд примут Астана, Хельсинки, Владивосток или Казань, – сообщил вице-президент КХЛ.

Заявки кандидатов рассмотрят в пятницу, 20 января.

Кстати



Матч всех звезд Континентальной хоккейной лиги — ежегодная товарищеская игра, проходящая с участием сильнейших хоккеистов КХЛ.



В 2017 году Матч всех звезд пройдет в Уфе.