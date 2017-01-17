Болельщиков из других стран собираются выдворять из России за беспорядки

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству завтра на заседании планирует рассмотреть правительственный законопроект, ужесточающий ответственность спортивных болельщиков за нарушения правил поведения зрителей спортивных соревнований. В частности, для иностранных фанатов предусмотрена норма о выдворение за пределы страны в случае грубых нарушений правил поведения на стадионе. Депутаты рекомендуют принять проект в первом чтении, сообщают "Известия".

Поправки в КоАП, регламентирующие поведение спортивных фанатов, планируется принять в преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, которые пройдут в России. Авторы учли опыт чемпионата Европы по футболу UEFA 2016 года во Франции, когда массовые столкновения болельщиков вне стадионов привели к депортации российских фанатов.

Проектом предусмотрена норма о выдворении за пределы страны в случае грубых нарушений правил поведения на стадионе.

Законопроект подразумевает введение понятия «грубое нарушение» правил поведения зрителей соревнований. Таковым признается правонарушение, создающее угрозу как собственной безопасности болельщика, так и безопасности окружающих, а также нарушение, которое повлекло за собой приостановление или прекращение соревнования