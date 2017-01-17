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Экс-нападающий «Рубина» Марко Девич перешел в «Ростов»

Экс-нападающий «Рубина» Марко Девич перешел в «Ростов»
16+
Фото: http://www.rubin-kazan.ru/

Экс-нападающий «Рубина» Марко Девич заключил контракт с футбольным клубом «Ростов». Об этом сообщает пресс-служба донского клуба.

Сообщается, что соглашение рассчитано на 1,5 года.

- Футболист присоединится к команде на втором сборе, который назначен на 25 января, - говорится в сообщении.

Отметим, что Марко Девич стал свободным агентом посте того, как в декабре казанский «Рубин» решил не продлевать с ним контакт. С 2014 года Девич выступал за «Рубин».

Справка

Марко Девич родился в Сербии. В 2005 году он переехал на Украину, где успешно выступал за местные клубы «Волыни», «Металлиста», «Шахтера».  В 2008 году Марко Девич принял украинское гражданство, став игроком национальной сборной. Сыграл за команду Украины 35 матчей, отличившись 7 голами. 

Люция Кашапова, 18.01.2017, 10:29
Тэги: Футбол, ФК Рубин
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Комментарии

Фёдор18 января 2017, 10:36
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Горожанин18 января 2017, 11:10
Поблагодарим Марко за игру и пожелаем удачи на новых поприщах.
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Горожанин18 января 2017, 11:11
Поближе к малой родине!)
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