Экс-нападающий «Рубина» Марко Девич перешел в «Ростов»

Экс-нападающий «Рубина» Марко Девич заключил контракт с футбольным клубом «Ростов». Об этом сообщает пресс-служба донского клуба.

Сообщается, что соглашение рассчитано на 1,5 года.

- Футболист присоединится к команде на втором сборе, который назначен на 25 января, - говорится в сообщении.

Отметим, что Марко Девич стал свободным агентом посте того, как в декабре казанский «Рубин» решил не продлевать с ним контакт. С 2014 года Девич выступал за «Рубин».

Справка



Марко Девич родился в Сербии. В 2005 году он переехал на Украину, где успешно выступал за местные клубы «Волыни», «Металлиста», «Шахтера». В 2008 году Марко Девич принял украинское гражданство, став игроком национальной сборной. Сыграл за команду Украины 35 матчей, отличившись 7 голами.