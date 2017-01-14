Российские заключенные могут начать изготавливать сувениры к ЧМ-2018‍ по футболу

Производственные возможности исправительных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний позволяют производить сувенирную продукцию к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщает Rambler News Service со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

- Вопрос производства в уголовной исполнительной системе сувенирной продукции для чемпионата мира по футболу окончательно не решён. Однако мы готовы сотрудничать в этом направлении с любыми организациями, получившими право на использование соответствующего логотипа, — сообщили в пресс-службе ФСИН.

Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Мировое первенство примут Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск и Сочи.