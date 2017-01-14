Экс-футболист «Зенита» Аршавин: Сегодня в «Рубине» сумасшедшие деньги

По его словам, руководство Татарстана хочет вкладывать деньги в клуб

Экс-игрок "Зенита" и сборной России, а ныне полузащитник казахстанского "Кайрата" Андрей Аршавин заявил, что "Рубин" живет не по средствам, об этом сообщает "Газета.ру".

Отвечая на вопрос, он рассказал, что ему нравится бизнес-модель НХЛ в США.

- Потому что там это работает как бизнес-модель. Там все понятно, почему они готовы платить этим – столько, тем – столько. В НХЛ клубы знают, откуда берут доход. Сколько зарабатывают, столько и могут потратить. Наш футбол так не работает.



Сегодня в "Рубине" сумасшедшие деньги, потому что руководство Татарстана хочет их вкладывать. У РЖД проблемы. Но через три дня все может измениться, правильно? А если бы "Рубин" условно тратил столько, сколько зарабатывает, он бы никогда даже не мечтал о Миранчуке (игроке "Локомотива", который "Рубин" хотел купить - прим.ред.). А если бы все команды в РФПЛ могли тратить столько, сколько зарабатывают, то вообще только "Спартак" и "Зенит", наверное, конкурировали бы за золото, – сказал Аршавин.

В составе сборной России с 2002 по 2012 год Аршавин принял участие в 75 матчах, в которых отличился 17 раз.

Отметим, ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что серьезное внебюджетное финансирование в Российской футбольной премьер-лиге способны привлекать лишь два региона — Татарстан и Башкортостан, сообщает "Спорт-экспресс".

- В остальных же случаях, если региональные власти прекратят финансирование, клубы могут потерять профессиональный статус. У нас есть колоссальная разница в оплате труда футболистов между клубами первой и второй восьмерок, — говорил Прядкин.