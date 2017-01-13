«Четвертое поражение к ряду - это уже не шутки»: «Ак Барс» на выезде проиграл «Витязю»

Сегодня "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде уступил "Витязю" (Московская область) со счетом 2:3. Это поражение стало четвертым подряд для казанцев: ранее они уступили "Салавату Юлаеву", "Металлургу" и "Локомотиву".

Казанцы по-разному реагируют на проигрыши команды. Кто-то считает, что все должно наладиться к следующей игре, а кто-то считает, что "это уже не шутки"

- 4 поражение к ряду - это уже не шутки, кому не лень проигрывают... Барсы, что с вами?? - написал один из болельщиков в официальном паблике команды "Вконтакте".