Роналду о Кубке конфедераций, матчи которого пройдут в Казани: очень хочу выиграть

По его словам, "это будет незабываемый турнир". В Казани сборные Португалии и Мексики сыграют 18 июня

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что очень хочет выиграть Кубок конфедераций в России, который пройдет этим летом в четырех городах России, в том числе в Казани. Об этом сообщается на официальном сайте FIFA.com.

- Португалия впервые получила возможность выступить на Кубке конфедераций, и я уверен, что это будет незабываемый турнир. Важная строчка в нашем резюме. Конечно, очень хочется его выиграть. Но мы знаем, что сделать это будет очень трудно. Помимо нас в Кубке конфедераций примут участие отличные команды. Но в футболе всё возможно, - заявил Роналду.

12 декабря Роналду в четвертый раз получил "Золотой мяч" — приз лучшему игроку мира по итогам года. Также в 2016 году он в составе "Реала" выиграл Лигу чемпионов, а вместе со сборной Португалии — чемпионат Европы.

Напомним, матч-открытие Кубка пройдет в Санкт-Петербурге - сборная России сыграет с Новой Зеландией 17 июня в 18:00. В Москве Россия встретится с Португалией - 21 июня в 18:00. В Казани российская команда сыграет со сборной Мексики - это произойдет 24 июня в 18:00.

Также в столице Татарстана будут играть сборные Португалии и Мексики - 18 июня, и сборные Германии и Чили - 22 июня.

Билеты на матчи уже можно приобрести на официальном сайте FIFA уже с 1 декабря.