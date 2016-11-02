Мутко: антидопинговые агентства должны собирать мочу, а не вмешиваться в политику

Вице-премьер правительства РФ по спорту, туризму и молодёжной политике Виталий Мутко прокомментировал призыв Национальных антидопинговых организаций (NADO) отстранить всех российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, а также лишить Россию права проведения любых состязаний, как уже полученных, так и будущих.

- Антидопинговые организации — это антидопинговые организации, они должны контролировать ситуацию в своей стране, собирать мочу, но не вмешиваться в политику. Если вы посмотрите, за этим стоит абсолютная политика. Мы себя ведём очень и очень порядочно. Но сотрудничать со всем миром не получается, к сожалению. Каждый должен заниматься своим делом, кто-то — сбором проб, выдачей терапевтических исключений, а кто-то политикой. Политические вопросы в компетенции Международного олимпийского комитета и международных спортивных организаций, — приводит слова Мутко "Р-Спорт".

10 января NADO 19 стран выступили за отстранение российских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях и лишение страны права проведения всех состязаний по результатам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

Вторая часть доклада канадского юриста была представлена 9 декабря. В ней сообщается, что фальсификации с допинг-пробами выявлены у двух россиян, завоевавших четыре золотые медали Олимпиады-2014 в Сочи. Кроме того, сотрудников Московской антидопинговой лаборатории обвинили в сокрытии положительных проб посредством добавления в них соли и кофе.