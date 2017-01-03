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«Зеленое дерби»: «Ак Барс» потерпел «буллитное» поражение от «Салавата Юлаева»

«Зеленое дерби»: «Ак Барс» потерпел «буллитное» поражение от «Салавата Юлаева»
16+
Фото: их архива ak-bars.ru

Сегодня, 6 января, казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ дома уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в серии буллитов со счетом 1:2. Шайбы забросили: Свитов (Захарчук, 14.05), Лисин (Е.Бодров, Хрипунов, 51.12), Умарк (65.00, победный буллит).

Как сообщает ProUfu, в этот вечер казанцы и уфимцы выдали самое настоящее дерби.

- Искры летели такие, что до пожара было очень недалеко. Парочка перепалок чуть не переросла в крупные драки, хоккеисты обеих команд ошибались крайне мало, - прокомментировал встречу корреспондент.


Александр Свитов


Энвер Лисин


Линус Умарк

Отметим, что до сегодняшней игры с «Ак Барсом» уфимские хоккеисты потерпели пять поражений подряд. В частности, в первом матче года коменда уступила «Нефтехимику».

Если говорить об истории встреч, то с учетом сегодняшней, в рамках чемпионатов страны «Ак Барс» и «Салават Юлаев» провели 183 встречи: в активе казанцев 78 побед при 20 ничьих и теперь уже 85 поражениях.

Женя Потехина, 05.01.2017, 20:24
Тэги: ХК Ак Барс
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Комментарии

Ильнур05 января 2017, 20:55
А теперь тупо оставляем их на окладе в 40тр
0
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Горожанин05 января 2017, 21:33
здохни
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