«Зеленое дерби»: «Ак Барс» потерпел «буллитное» поражение от «Салавата Юлаева»

Сегодня, 6 января, казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ дома уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в серии буллитов со счетом 1:2. Шайбы забросили: Свитов (Захарчук, 14.05), Лисин (Е.Бодров, Хрипунов, 51.12), Умарк (65.00, победный буллит).

Как сообщает ProUfu, в этот вечер казанцы и уфимцы выдали самое настоящее дерби.

- Искры летели такие, что до пожара было очень недалеко. Парочка перепалок чуть не переросла в крупные драки, хоккеисты обеих команд ошибались крайне мало, - прокомментировал встречу корреспондент.



Александр Свитов



Энвер Лисин



Линус Умарк

Отметим, что до сегодняшней игры с «Ак Барсом» уфимские хоккеисты потерпели пять поражений подряд. В частности, в первом матче года коменда уступила «Нефтехимику».

Если говорить об истории встреч, то с учетом сегодняшней, в рамках чемпионатов страны «Ак Барс» и «Салават Юлаев» провели 183 встречи: в активе казанцев 78 побед при 20 ничьих и теперь уже 85 поражениях.