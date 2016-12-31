Казанский «Ак Барс» одержал свою первую победу в новом году

Первая игра 2017 года в “Татнефть Арене” завершилась победой казанской команды. Встреча «Ак Барса» с челябинским «Трактором» завершилась со счетом 5:3.
Следующий матч «Ак Барс» проведет 5 января с «Салаватом Юлаевым» (Уфа).
Первая игра 2017 года в “Татнефть Арене” завершилась победой казанской команды. Встреча «Ак Барса» с челябинским «Трактором» завершилась со счетом 5:3.
Следующий матч «Ак Барс» проведет 5 января с «Салаватом Юлаевым» (Уфа).
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