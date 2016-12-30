Максим Канунников: «В следующем году мы станем только сильнее»

Нападающий казанского "Рубина" Максим Канунников поздравил болельщиков клуба с наступающим 2017 годом и подвел небольшие итоги прошедшего сезона.

- Если брать в целом сезон 2016, были о положительные моменты, и отрицательные. Хорошие матчи чередовались с неудачами. Но я считаю, что наша команда на правильном пути, и уверен, что в следующем году мы станем только сильнее, - сказал Канунников в интервью "Рубин ТВ".

Самым запоминающимся моментом за последнее время Максим Канунников назвал гол в игре с "Локомотивом".

- Недавняя игра с "Локомотивом" на "Казань Арене" принесла нам победу. Пускай мяч не столь красив был, но столь важен для меня, для команды. Тогда мы выиграли, поэтому из последних событий считаю, что этот момент пока более запоминающийся.

Нападающий пожелал всем болельшикам и семьям крепкого здоровья, отлично встретить Новый год, а также набраться сил и терпения к игре "Рубина".