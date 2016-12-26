«Ак Барс» на своем льду по буллитам обыграл СКА

Сегодня казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду по буллитам обыграл СКА (Санкт-Петербург). Встреча завершилась со счетом 4:3 Б.

Гости открыли счет в начале первого периода — отличился Евгений Дадонов. Но «барсам» удалось сравнять счет. На 13-ой минуте шайбу в ворота соперника забросил Федор Малыхин. Также шайбами отличились Михаил Глухов на 15-ой минуте и Иржи Секач на 54-ой минуте. У СКА - Евгений Дадонов на 3-й, Вадим Шипачев на 18-й и Антон Белов на 23-й минутах.

Отметим, что в овертайме команды не смогли выявить победителя, а в серии послематчевых буллитов точный бросок Федора Малыхина принес казанцам победу.

После этой игры «Ак Барс» набрал 87 очков и по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице.

Следующий матч казанский клуб проведет 29 декабря с «Северсталью» в Казани.