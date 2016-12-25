Директор «Динамо Казань» об обновлении состава: «Никакого давления на спортсменок нет»

Никакого давления на спортсменок из «Динамо-Казань» в связи с обновлением состава нет. Об этом сегодня на специальной пресс-конференции с главными тренерами волейбольных клубов «Динамо-Казань», «Динамо» (Москва), «Енисей» и «Протон», посвященная «Финалу «четырех»» Кубка России по волейболу, который пройдет в Казани 27 и 28 декабря, заявил директор клуба «Динамо Казань» Сергей Чернышов.

- Никакого давления нет. Это не пустые слова. Действительно, у нас команда обновилась. Девочки достаточно высокие мастера. Команда чувствует заботу руководства и поддержку казанцев. Все идет по плану, - прокомментировал он.

Также Сергей Черышов отметил, что посмотреть игры приедет экс-волейболистка казанского клуба Гамова.

- Екатерина Гамова будет присутствовать на игре. Много гостей. Верим, что народ будет, - добавил он.