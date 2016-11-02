Полузащитник «Рубина» Оздоев может стать игроком «Локомотива»

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев начнет подготовку к весенней половине сезона РФПЛ-2016/17 в составе «Локомотива». Об этом сообщает «Спортфакт».

Сообщается, что сделка между клубами еще не закрыта, но согласие самого 24-летнего футболиста на возвращение в «Локомотив» и руководства «Рубина» на трансфер игрока получено.

- У Оздоева в контракте с «Рубином» есть фиксированная сумма отступных, но клубы решают вопрос о размере компенсации за переход игрока на переговорах, - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что Оздоев может перейти в «Локомотив» за 6 млн евро, сообщает «Спорт-экспресс».