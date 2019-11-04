Люди просили о помощи: сегодня утром в Казани загорелась многоэтажка

Сегодня в 09:44 в МЧС РТ по системе «112» поступило сообщение о горении квартиры по адресу Нурсултана Назарбаева, 54.



Спустя пять минут пожарные были на месте; они установили, что в квартире на 4 этаже горит кухня, проходит эвакуация жителей.

Люди с четвертого и верхних этажей просили о помощи, говорят в ведомстве. Были развёрнуты автоматический коленчатый подъёмник и автолестница. С помощью спецтехники из окон дома вытащили пятерых жителей. На месте работают звенья газодымозащитной службы. Открытое горение удалось ликвидировать в 10:22.



Информация по погибшим и пострадавшим уточняется, причина пожара устанавливается. В ликвидации участвуют 59 человек и 20 единиц техники.

