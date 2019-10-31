В Казани отменили концерт «Инстасамки»

Скандально-известный блогер Дарья Зотеева на данный момент находится в своём туре. 5 ноября должен был состояться её концерт в клубе Bash, однако от организаторов появилась информация об отмене концерта.

Причины отмены пока не сообщаются. При этом стоить заметить, что на своей странице блогер продолжает продавать билеты на мероприятие, и никакую официальную информацию по этому поводу не давала, точно также как и её менеджер, который отказывается комментировать данный инцидент.

Дарья имеет 1,8 млн подписчиков в своём инстаграм, изначально прославившись своими юмористическими вайнами. Позже блогер решила попробовать себя в рэпе и записала альбом с которым отправилась в тур.