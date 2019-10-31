Гражданин Таджикистана пытался подкупить казанского полицейского

39-летний гражданин Таджикистана пытался подкупить казанского автоинспектора. Об инциденте сообщают в Прокуратуре РТ.

Известно, что 6 июля 2019 года мужчина за рулем автомобиля был остановлен сотрудниками ДПС на территории Вахитовского района. При проверке документов полицейский установил, что водитель не имел права садиться за руль данного транспортного средства, так как не был вписан в полис ОСАГО.

Чтобы избежать привлечения к административной ответственности фигурант дела, находясь в салоне патрульного автомобиля, передал инспектору ДПС взятку в размере 2 тысячи рублей. Полицейский отказался от денег и пресек преступные действия гражданина.

Свою вину мужчина признал. После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.