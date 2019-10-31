Владимира Путина просят разобраться со сносом бани в казанских Дербышках

Директор Аналитического центра проблем безопасности Иван Климов отправил обращение к президенту России Владимиру Путину.

"Маленькое "расследование" о возможном строительстве жилого дома на территории бани в Дербышках <...>", - озаглавил свой пост с обращением в Facebook Иван Климов.

В обращении Климов просит глав ведомств, таких, как ФАС, Росреест, Минстрой, прокуратура и ФСБ России разобраться в законности сноса бани в поселке Дербышки.

Так, прокуратуру и ФСБ он просит проверить соблюдение закона "О противодействии коррупции" Эмилем Хуснутдиновым, депутатом Казанской городской Думы и владельцем здания. Федеральной антимонопольной службе правозащитник указывает на факт отсутствия здания бани на торгах.

Минстрою России Климов предлагает совместно с прокураторой проверить соблюдение закона "Об общих принципах организации местного самоуправления". Росреестру активист указывает на то, что границы участка были не согласованы с соседями.