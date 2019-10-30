Житель РТ вызвал ОМОН, чтобы обследовать канистру

Сегодня утром бдительный гражданин сообщил в правоохранительные органы о подозрительной находке на мосту одной из дорог в Пестречинском районе. На место выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по РТ.

Специалисты обследовали подозрительную находку. Оказалось, что за бомбу житель Татарстана принял пластиковую канистру, в которой был лед.

Управление Росгвардии по Республике Татарстан напоминает: при обнаружении подозрительного предмета категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные

действия с ним; не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи вблизи такого предмета; необходимо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в полицию.