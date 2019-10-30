В Казани инспекторы ДПС спасли лосенка, застрявшего на дороге

Сегодня ночью инспектором ДПС Казани пришлось разбираться с необычным происшествием. В четыре утра экипажу сообщили, что на проезжей части лежит лось. На место выехали старший лейтенант Айтуган Габдурахманов и старший лейтенант Александр Григорьев.

Животное, забившееся в отбойник, обнаружили на дороге в районе лесопарка Лебяжье. Сотрудники ДПС извлекли лосенка из своеобразного «капкана», помогли ему встать на ноги и перенесли через отбойник.

«Препятствие для движения другим участникам дорожного движения было устранено. Молодое животное с благодарностью лёгкой рысцой скрылось в лесу», - сообщили в ГИБДД Казани.