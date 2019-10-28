В Казани дорогу не поделили троллейбус и трамвай. Есть пострадавшие

Сегодня в 15:24 на перекрестке Гвардейской и Патриса Лумумбы столкнулись трамвай и троллейбус. По данным МВД РТ, 43-летняя водитель трамвая выехала на пересечение улиц на красный сигнал светофора. У транспортного средства отказали тормоза. В это же время на перекресток выехал и троллейбус под управлением 50-летнего местного жителя. Произошло столкновение, сведения о количестве пострадавших и серьезности травм пока уточняют. По предварительным данным, травмировано семеро, в основном, повреждения нанесены осколками стекла.