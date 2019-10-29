Взятка за покровительство. В РТ судят бывшего главу Бугульминского района

На фото Ильдус Касымов на заседании комиссии по противодействию коррупции. Март 2014. Фото bugulma-live.ru

Прокуратура направила в суд дело в отношении 63-летнего Ильдуса Касымова, бывшего главы Бугульминского района республики. Вместе с ним по делу проходит 33-летняя экс-руководитель компании «Триумф».

По версии следствия, в начале 2014 года Касымов предложил предпринимательнице содействие в заключении четырех муниципальных контрактов на поставку фонтанного оборудования. За покровительство он попросил взятку, на что бизнес-вуман согласилась.

Позже по указанию Касымова были организованы два открытых аукциона на поставку одного комплекта фонтанного оборудования. В них, что неудивительно, выиграла компания «Триумф», при этом оборудование фирма не поставила. Зато часть полученных по контракту средств – 2,7 млн рублей – руководитель компании передала главе района в качестве вознаграждения, оставшиеся 1,2 млн присвоила себе.

«Свою вину женщина признала, второй фигурант причастность отрицал. В отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - сообщили Prokazan.ru в отделе № 1 по надзору за процессуальной деятельностью СК РТ.