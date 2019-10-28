Следователь, целитель, сотрудник завода: кем прикидываются мошенники в Казани

По статистике МВД республики, ежедневно 30 жителей Татарстана попадаются на уловки мошенников, а еженедельный ущерб составляет более 10 миллионов рублей. Если раньше жертвами аферистов становились преимущественно доверчивые пенсионеры, то сегодня почти половина всех обманутых - люди до 39 лет. Несмотря на то, что наибольший общественный резонанс вызывают мошенничества через "личный контакт", онлайн-среда имеет больший охват потенциальных жертв и провоцирует нечистых на руку людей искать более изощренные схемы обмана. По данным МВД Татарстана, за последние 9 месяцев число подобных преступлений выросло почти на три тысячи, а всего их зарегистрировано 5620.
Представьте: вы человек в принципе успешный, неприятности обычно обходят вас стороной, а если что плохое и случается, то это точно не ваша вина. Вы так считаете? Поздравляю! Главное - не выпускайте эти мысли из своей головы и не пишите их в графе "о себе" в социальных сетях, иначе к вам придут с "диагнозом". Порча и сглаз - мистический недуг, с которым люди мнительные и суеверные борются уже не одно столетие. Как ни странно, даже в 21 веке снятие порчи является одним из самых распространенных способов мошенничества.
В октябре этого года жительница Алтайского края провела обряд "очищения" 81-летнему казанцу. Она убедила мужчину, что ему необходимо очистить деньги от порчи и освятить квартиру. Мошенница прочитала молитву над купюрами, прошлась со свечами по комнатам, а потом попросила пенсионера помыть голову. При этом она оставалась в комнате одна. Перед уходом «целительница» велела мужчине хранить отданные ему свечи, как оберег. Пенсионер понял, что его обокрали, только после ухода женщины.
"Если раньше жертвами преступлений становились лица преклонного возраста, то сейчас тенденция сильно поменялась. Основная масса-это работающие люди от 25 до 49 лет", - говорят в полиции.
Жертвами другой категории мошенников вполне могут стать излишне гостеприимные и вежливые люди. Социальная помощь, чудо-фильтры для воздуха и воды, установка датчиков анализаторов всего, что только может витать в воздухе - главный актив мошенников, которые приходят к людям домой.
Личный опыт корреспондента ProKazan:
"В середине лета ко мне в дверь постучали. На пороге я встретил двух молодых парней в классических костюмах (презентабельная спецодежда, даже галстук не забыли). Парень, что стоял впереди был более напористым. С порога он махнул мне перед глазами ксивой и сделал смелый шаг внутрь квартиры в сторону кухни. Поднял конфорки с плиты, поглядел внутрь, затем с озадаченным видом достал список с фамилиями и начал "вешать лапшу". По его словам, во всем доме проводится плановая установка детекторов газа, а в случае отказа будет направлен штраф. На какую сумму будет штраф, мне не уточнили, но сам датчик обошелся бы в три с лишним тысячи рублей. Дальше вести разговор я не стал и проводил молодых людей за дверь, однако мою соседку пенсионного возраста им обработать всё же удалось, а как я узнал позже, на эту удочку поймали и мою маму. Не все наши старшие родственники способны дать отпор напористым парням.
"Не поддавайтесь на уговоры об установке "газоанализаторов", "датчиков задымленности", "воздухоочистителей” и т.п., даже если при этом составляется договор об оказании услуги, как правило, стоимость их завышена в разы"- предупреждает жителей МВД Татарстана.
В онлайн-пространстве подход мошенников не сильно отличается. Они также спекулируют на доверии людей. Особенно внимательным необходимо быть при совершении сделок купли-продажи на сайтах бесплатных объявлений. На подобных сайтах модерация физически не может успеть распознать фишинговые объявления. В ходе переписки недобросовестный продавец может похитить реквизиты ваших банковских счетов, а вы сами того не зная ему в этом поможете.
На такую уловку в середине августа попалась жительница Казани. Ей позвонил мошенник, согласился купить у неё товар, размещенный на ресурс, и внести предоплату. Девушка продиктовала реквизиты карты, в том числе трехзначный код на обороте. Преступник в течении 2-3 минут открыл доступ к её онлайн-банку, а потерпевшая только способствовала этому, назвав все пароли из смс-сообщений. В результате с её счетов было похищено более 400 000 рублей.
Также нередки случаи когда люди становятся жертвой собственной невнимательности: совершают ошибки в адресной строке поисковика, тем самым с большой вероятностью попадают на сайт мошенников. Сами вводят пароли на незнакомых сайтах, приложениях, часто осознавая риск. В лучшем случае можно потерять контроль над своим аккаунтом, в худшем - "подарить" свои средства злоумышленникам. Мошенники в таких ситуациях не гнушаются представляться кем угодно.
Так, от имени крупнейшего в стране производителя полиэтилена "Казаньоргсинтез" мошенники, под предлогом поставки полимерной крошки, завладели денежными средствами одной из организации Набережных Челнов. Мошенники вели переписку по электронной почте, при этом ее адрес отличался лишь парой букв от оригинального. Таким образом было похищено 222 тысячи рублей.
Нередко мошенники проворачивают свои схемы под маской защитников ваших прав. Как правило, в таких случаях злоумышленники не встречаются с жертвой лично, а ведут переговоры дистанционно.
В 2017 году 69-летняя жительница села Пестрецы отдала аферистам 3 миллиона кредитных денег ради компенсации за ранее приобретенные в сети БАДы. В начале марта пенсионерке позвонил мужчина, представившийся следователем. Он пояснил, что в отношении интернет-магазина возбуждено уголовное дело и женщина признана потерпевшей. На протяжении нескольких месяцев пенсионерке звонили разные люди представляясь следователем, адвокатом, прокурором. Аферисты убедили женщину в том, что она получит компенсацию и деньги ей доставят, но для этого необходимо оплатить комиссию, страховку, налог, оформление документов и иные услуги. По итогу доверчивая пенсионерка перевела на счета аферистов около 3 миллионов рублей. Лишь после того как мошенники перестали выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой преступления.
В полиции напоминают: если у вас есть подозрения, что в отношении вас или близких совершено мошенничество, звоните по телефону 02.
комментарии