Следователь, целитель, сотрудник завода: кем прикидываются мошенники в Казани

По статистике МВД республики, ежедневно 30 жителей Татарстана попадаются на уловки мошенников, а еженедельный ущерб составляет более 10 миллионов рублей. Если раньше жертвами аферистов становились преимущественно доверчивые пенсионеры, то сегодня почти половина всех обманутых - люди до 39 лет. Несмотря на то, что наибольший общественный резонанс вызывают мошенничества через "личный контакт", онлайн-среда имеет больший охват потенциальных жертв и провоцирует нечистых на руку людей искать более изощренные схемы обмана. По данным МВД Татарстана, за последние 9 месяцев число подобных преступлений выросло почти на три тысячи, а всего их зарегистрировано 5620.

Представьте: вы человек в принципе успешный, неприятности обычно обходят вас стороной, а если что плохое и случается, то это точно не ваша вина. Вы так считаете? Поздравляю! Главное - не выпускайте эти мысли из своей головы и не пишите их в графе "о себе" в социальных сетях, иначе к вам придут с "диагнозом". Порча и сглаз - мистический недуг, с которым люди мнительные и суеверные борются уже не одно столетие. Как ни странно, даже в 21 веке снятие порчи является одним из самых распространенных способов мошенничества.

В октябре этого года жительница Алтайского края провела обряд "очищения" 81-летнему казанцу. Она убедила мужчину, что ему необходимо очистить деньги от порчи и освятить квартиру. Мошенница прочитала молитву над купюрами, прошлась со свечами по комнатам, а потом попросила пенсионера помыть голову. При этом она оставалась в комнате одна. Перед уходом «целительница» велела мужчине хранить отданные ему свечи, как оберег. Пенсионер понял, что его обокрали, только после ухода женщины.