Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

10:32, сегодня
В Дербышках попрощались с “легендой”: она ушла на семидесятом году
11:34, сегодня
Следователь, целитель, сотрудник завода: кем прикидываются мошенники в Казани
10:57, сегодня
В Зеленодольске кассирша бара набросилась с ножом на посетителя
11:00, 28.10.2019
В Казани впервые пройдёт сольный стендап-концерт Мартиросяна
10:46, сегодня
«Неслабо полыхнуло». Серьезный пожар в Казани попал на видео
09:25, сегодня
«Успели выскочить». В Казани задымился автобус
09:16, сегодня
Ураган или халтура? В Казани вывеска магазина слетела и рассекла девушке голову
09:00, сегодня
Требуется путешественник, зарплата – два миллиона рублей
08:52, сегодня
Банк «Открытие» кратно увеличил выдачи кредитов
08:46, сегодня
Она сказала «Да». Нижнекамец сделал предложение любимой на ледовой арене
08:45, сегодня
«Эти видео фейковые»: Джигурда рассказал Prokazan о своей дружбе с Паниным
08:03, сегодня
Умирающую тащили на допрос. Казань простилась с главой штаба Навального
07:36, сегодня
Взятка за покровительство. В РТ судят бывшего главу Бугульминского района
07:06, сегодня
В РТ парень избил бывшую, когда та кормила грудью младенца. Пострадал малыш
22:15, 29.10.2019
В РТ прокуратура приостановила деятельность опасного зоопарка
21:58, 29.10.2019
В Казани трубу котельной превратят в гигантский термометр
21:18, 29.10.2019
Новые парковки в Казани временно будут бесплатными
20:43, 29.10.2019
В этом году в Казани откроют новый травмпункт
20:00, 29.10.2019
Банк «Открытие» запустил сервис по управлению финансами
17:20, 29.10.2019
Казанцев угощали пирожными из сериала «ИП Пирогова»
16:55, 29.10.2019
В Татарстане продают ТЦ «Старт»: в начале октября здесь был крупный пожар
16:35, 29.10.2019
Две семьи из Казани поменяются родственниками ради шоу
15:52, 29.10.2019
СК проверит, почему у жительницы Казани хотят отобрать детей
15:14, 29.10.2019
«У мужика нервы сдали»: в Казани водитель автобуса матом накричал на коллегу
15:00, 29.10.2019
Мобильный интернет изнутри: истории использования смартфона глазами Мегабайта
14:18, 29.10.2019
В Казани неизвестные подожгли дом, в котором находилось два человека
13:57, 29.10.2019
Отдавать не собирался. Казанец брал кредиты по поддельным паспортам
13:44, 29.10.2019
Прокуратура потребовала у властей Зеленодольска сохранить район Полукамушки
13:29, 29.10.2019
Самый сложный тест на проверку памяти. Проходит один из 10 человек
13:26, 29.10.2019
В Татарстане Toyota насмерть сбила 82-летнего мужчину
12:29, 29.10.2019
Дома у рабочего из Нижнекамска нашли 39 кустов конопли
12:13, 29.10.2019
В Татарстане мужчина торговал на трассе редким видом рыбы
11:02, 29.10.2019
«ВКонтакте для бизнеса» и банк «Открытие» запускают программу #яделаюбизнес
10:40, 29.10.2019
Жители 3 районов Казани останутся без света. Список домов
09:21, 29.10.2019
Орлана, спасенного в Челнах, скоро выпустят на волю
08:55, 29.10.2019
Не успел затормозить. В Татарстане на трассе насмерть сбили пешехода
08:35, 29.10.2019
Прокуратура назвала один из медцентров в Казани опасным для жизни
08:10, 29.10.2019
В Челнах 18-летний водитель на «четырнадцатой» вылетел на газон
07:41, 29.10.2019
Курам насмех. В Татарстане хозяин нарколаборатории «выращивал марихуану для кур»
07:25, 29.10.2019
«Попали в бойцовский клуб». В Казани молодоженов избили дубинками возле бара
07:15, 29.10.2019
Глухов стреляет наверняка. «Ак Барс» обыграл «Амур»
06:30, 29.10.2019
Татарские артисты про шутку над мертвым животным: «Мы шутили над куском меха»
06:19, 29.10.2019
«Избавьте от трупного запаха»: в Челнах тело бабушки месяц пролежало в квартире
22:23, 28.10.2019
Просьбы жителей не помогли: баня в казанском поселке Дербышки снесена. Видео
21:40, 28.10.2019
Пострадавшие на производстве татарстанцы получат бесплатные автомобили
20:30, 28.10.2019
В Зеленодольском районе ветром опрокинуло фуру
20:16, 28.10.2019
Уровень подростковой преступности в Казани продолжает расти
19:42, 28.10.2019
ГИБДД рекомендует казанским водителям «переобуться»
18:25, 28.10.2019
В Татарстане стихия оставила без света 10 тысяч домов
18:05, 28.10.2019
В ближайшие дни в Татарстане сильно похолодает. Синоптики обещают метель
16:41, 28.10.2019
«Cигналили, не проснулся». В РТ в страшном ДТП с большегрузами погиб мужчина
16:03, 28.10.2019
«Хорошо, что не на людей». В Нижнекамске ветром сдуло крышу магазина
16:02, 28.10.2019
В Зеленодольске в бетономешалке нашли вора
16:00, 28.10.2019
Михаил Антоников стал управляющим директором в банке «Открытие»
15:47, 28.10.2019
Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА
15:39, 28.10.2019
Роковое воскресенье. В Челнах под окнами высоток нашли тела двух мужчин
14:52, 28.10.2019
Страшная авария на трассе в РТ: легковушка и УАЗ столкнулись лоб в лоб
14:27, 28.10.2019
Семья - это святое!
13:04, 28.10.2019
Ураганный ветер в Татарстане валит деревья и сносит автобусные остановки
12:06, 28.10.2019
В Татарстане в реке утонул ребенок. Родители в это время были рядом
11:48, 28.10.2019
Активисты высадили деревья на месте строительства МСЗ под Зеленодольском
11:39, 28.10.2019
Такую жару в октябре татарстанцы видели 114 лет назад
11:38, 28.10.2019
«Кровь по асфальту размазана». Подробности двух смертей в одном доме в Казани
11:31, 28.10.2019
Соцсети: по улицам Набережных Челнов гуляет лиса
11:06, 28.10.2019
Пожар в казанской многоэтажке: 50 человек эвакуировались, пострадал ребенок
10:26, 28.10.2019
Жительница Казани забрала круглую сумму денег, открыв сейф «Полярный»
10:16, 28.10.2019
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение
10:04, 28.10.2019
Артист, поглумившийся над трупом животного, спас от пожара собаку
08:54, 28.10.2019
В Челнах водитель сбил 18-летнюю девушку на «зебре» и скрылся, ведется розыск
08:05, 28.10.2019
За два дня из окон одного дома в Казани выпали два человека. Оба погибли
07:20, 28.10.2019
Два часа до тишины. Казанский ТЮЗ опубликовал фильм в память об умершем актере
17:17, 27.10.2019
Синоптики предупредили о сильном усилении ветра в Татарстане
13:54, 27.10.2019
Звезды татарской эстрады поразили поклонников смехом над раздавленным животным
12:36, 27.10.2019
Челнинец рассказал о службе в части, где срочник расстрелял восьмерых солдатов
10:34, 27.10.2019
В Зеленодольске в «скорой» скончался пропавший пенсионер
15:53, 26.10.2019
Участником каждого восьмого ДТП в Татарстане становится ребенок
14:26, 26.10.2019
Приставы из Челнов случайно сняли деньги со счета жителя Новосибирска
12:47, 26.10.2019
Житель Набережных Челнов отправится в колонию из-за сотового телефона
11:19, 26.10.2019
Поседел и похудел: житель Челнов пожаловался в суд на некомфортные автозаки
12:30, 25.10.2019
Эксперты рассказали, какие специалисты будут нужны России в ближайшие годы
12:24, 25.10.2019
78 пакетов с наркотиками. У железной дороги в Челнах задержали закладчика
12:09, 25.10.2019
В Челнах мужчина порезал старика-отца за то, что тот не оставил ключи от дома
11:15, 25.10.2019
Билеты разлетаются: Элвин Грей возглавил ТОП-10 кассовых звезд Татарстана
10:16, 25.10.2019
В Елабуге рецидивист с ножом напал на бабушку, украл продукты и вино
20:02, 23.10.2019
В Зеленодольске будут строить суда для Арктики
13:16, 22.10.2019
В Зеленодольске под суд пойдут двое подростков
11:08, 22.10.2019
В России могут восстановить систему вытрезвителей
12:48, 21.10.2019
Жительница РТ повредила мужу глаз тарелкой
17:15, 20.10.2019
Синоптики обещают жителям РТ сильный ветер и туман
12:05, 20.10.2019
В Пенсионном фонде РФ рассказали, как уйти на пенсию раньше срока
10:33, 19.10.2019
Зеленодолец украл 5 миллионов и отделался условным сроком
15:25, 18.10.2019
В РТ парень за один день дважды хотел угнать чужие машины. Провалил обе попытки
12:10, 18.10.2019
Сначала снег, потом тепло: синоптики РТ рассказали о погоде на выходные
15:56, 17.10.2019
В Татарстане из-за взрыва погиб мужчина
14:04, 17.10.2019
Избран новый глава Исполкома Зеленодольского района
21:47, 16.10.2019
МЧС Татарстана предупреждает об ухудшении дорожных условий
20:34, 16.10.2019
В историческом районе Зеленодольска снова горел дом
18:28, 15.10.2019
В Зеленодольском районе столкнулись два КАМАЗа и фура
15:14, 14.10.2019
В Зеленодольском районе поймали преступников, находившихся в федеральном розыске
14:39, 12.10.2019
Зеленодольца, укравшего фанеру с фонтана, наказали
18:12, 11.10.2019
Житель Зеленодольска расплатился чужой картой в магазине. А зря
13:49, 11.10.2019
Вдовам афганцев в Зеленодольске выплатят по 5 тысяч рублей
фото Prokazan.ru

Следователь, целитель, сотрудник завода: кем прикидываются мошенники в Казани

Cегодня, 11:34 67 0 Автор: prokazan.ru
Расскажем, как работают аферисты

По статистике МВД республики, ежедневно 30 жителей Татарстана  попадаются на уловки мошенников, а еженедельный ущерб составляет более 10 миллионов рублей. Если раньше жертвами аферистов становились преимущественно доверчивые пенсионеры, то сегодня почти половина всех обманутых - люди до 39 лет. Несмотря на то, что наибольший общественный резонанс вызывают мошенничества через "личный контакт", онлайн-среда имеет больший охват потенциальных жертв и провоцирует нечистых на руку людей искать более изощренные схемы обмана. По данным МВД Татарстана, за последние 9 месяцев число подобных преступлений выросло почти на три тысячи, а всего их зарегистрировано 5620.

Представьте: вы человек в принципе успешный, неприятности обычно обходят вас стороной, а если что плохое и случается, то это точно не ваша вина. Вы так считаете? Поздравляю! Главное - не выпускайте  эти мысли из своей головы и не пишите их в графе "о себе" в социальных сетях, иначе к вам придут с "диагнозом". Порча и сглаз - мистический недуг, с которым люди мнительные и суеверные борются уже не одно столетие. Как ни странно, даже в 21 веке снятие порчи является одним из самых распространенных способов мошенничества.

В октябре этого года жительница Алтайского края провела обряд "очищения" 81-летнему казанцу. Она убедила мужчину, что ему необходимо очистить деньги от порчи и освятить квартиру. Мошенница прочитала молитву над купюрами, прошлась со свечами по комнатам, а потом попросила пенсионера помыть голову. При этом она оставалась в комнате одна. Перед уходом «целительница» велела мужчине хранить отданные ему свечи, как оберег. Пенсионер понял, что его обокрали, только после ухода женщины.

"Если раньше жертвами преступлений становились лица преклонного возраста, то сейчас тенденция сильно поменялась. Основная масса-это работающие люди от 25 до 49 лет", - говорят в полиции.

Жертвами другой категории мошенников вполне могут стать излишне гостеприимные и вежливые люди.  Социальная помощь, чудо-фильтры для воздуха и воды, установка датчиков анализаторов всего, что только может витать в воздухе - главный актив мошенников, которые приходят к людям домой.

Личный опыт корреспондента ProKazan:

"В середине лета ко мне в дверь постучали. На пороге я встретил двух молодых парней в классических костюмах (презентабельная спецодежда, даже галстук не забыли). Парень, что стоял впереди был более напористым. С порога он махнул мне перед глазами ксивой и сделал смелый шаг внутрь квартиры в сторону кухни. Поднял конфорки с плиты, поглядел внутрь, затем с озадаченным видом достал список с фамилиями и начал "вешать лапшу". По его словам, во всем доме проводится плановая установка детекторов газа, а в случае отказа будет направлен штраф. На какую сумму будет штраф, мне не уточнили, но сам датчик обошелся бы в три с лишним тысячи рублей. Дальше вести разговор я не стал и проводил молодых людей за дверь, однако мою соседку пенсионного возраста им обработать всё же удалось, а как я узнал позже, на эту удочку поймали и мою маму. Не все наши старшие родственники способны дать отпор  напористым парням.

"Не поддавайтесь на уговоры об установке "газоанализаторов", "датчиков задымленности", "воздухоочистителей” и т.п., даже если при этом составляется договор об оказании услуги, как правило, стоимость их завышена в разы"- предупреждает жителей МВД Татарстана.

В онлайн-пространстве подход мошенников не сильно отличается. Они также спекулируют на доверии людей. Особенно внимательным необходимо быть при совершении сделок купли-продажи на сайтах бесплатных объявлений. На подобных сайтах модерация физически не может успеть распознать фишинговые объявления. В ходе переписки недобросовестный продавец может похитить реквизиты ваших банковских счетов, а вы сами того не зная ему в этом поможете. 

На такую уловку в середине августа попалась жительница Казани. Ей позвонил мошенник, согласился купить у неё товар, размещенный на ресурс, и внести предоплату. Девушка продиктовала реквизиты карты, в том числе трехзначный код на обороте. Преступник в течении 2-3 минут открыл доступ к её онлайн-банку, а потерпевшая только способствовала этому, назвав все пароли из смс-сообщений. В результате с её счетов было похищено более 400 000 рублей.

Также нередки случаи когда люди становятся жертвой собственной невнимательности: совершают ошибки в адресной строке поисковика, тем самым с большой вероятностью попадают на сайт мошенников. Сами вводят пароли на незнакомых сайтах, приложениях, часто осознавая риск. В лучшем случае можно потерять контроль над своим аккаунтом, в худшем - "подарить" свои средства злоумышленникам. Мошенники в таких ситуациях не гнушаются представляться кем угодно. 

Так, от имени крупнейшего в стране производителя полиэтилена "Казаньоргсинтез" мошенники, под предлогом поставки полимерной крошки, завладели денежными средствами одной из организации Набережных Челнов. Мошенники вели переписку  по электронной почте, при этом ее адрес отличался лишь парой букв от оригинального. Таким образом было похищено 222 тысячи рублей.

Нередко мошенники проворачивают свои схемы под маской защитников ваших прав. Как правило, в таких случаях злоумышленники не встречаются с жертвой лично, а ведут переговоры дистанционно.

В 2017 году 69-летняя жительница села Пестрецы отдала аферистам 3 миллиона кредитных денег ради компенсации за ранее приобретенные в сети БАДы. В начале марта пенсионерке позвонил мужчина, представившийся следователем. Он пояснил, что в отношении интернет-магазина возбуждено уголовное дело и женщина признана потерпевшей. На протяжении нескольких месяцев пенсионерке звонили разные люди представляясь следователем, адвокатом, прокурором. Аферисты убедили женщину в том, что она получит компенсацию и деньги ей доставят, но для этого необходимо оплатить комиссию, страховку, налог, оформление документов и иные услуги. По итогу доверчивая пенсионерка перевела на счета аферистов около 3 миллионов рублей. Лишь после того как мошенники перестали выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой преступления.

В полиции напоминают: если у вас есть подозрения, что в отношении вас или близких совершено мошенничество, звоните по телефону 02.

 

 

читайте также:

В Казани неизвестные подожгли дом, в котором находилось два человека
Сбежать не получилось: мужчина сбил ребенка, сидевшего в коляске
Отдавать не собирался. Казанец брал кредиты по поддельным паспортам
Нужен миллион рублей: челнинцы «скинутся» на ремонт фонтанов
В Татарстане стихия оставила без света 10 тысяч домов
Страшная авария на трассе в РТ: легковушка и УАЗ столкнулись лоб в лоб
В Татарстане в реке утонул ребенок. Родители в это время были рядом
Пожар в казанской многоэтажке: 50 человек эвакуировались, пострадал ребенок
Задержаны участники перестрелки в Казани. Их было 20 человек
«Ужасно жестокая молодежь»: психолог рассказал, почему дети громят подъезды
Казанского бизнесмена будут судить за хищение 9 миллионов
В Кировском районе Казани произошла перестрелка. На месте нашли простыню и скотч
Полтора миллиона на троих: жители Казани снова попались на уловки мошенников
Громкая акция: казанский блогер просил сигналить проезжающих мимо водителей
Казанский адвокат ради сына пытался подкупить сотрудника военкомата
Эксперты посчитали, в какие суммы казанским водителям обходится содержание авто
Каждый третий житель Казани жалуется на задержки зарплаты
В МЧС рассказали о причине пожара, в котором погибли двое казанцев
В Казани вынесли приговор мужчине, который бросил на дороге годовалую дочь
В Казани в девятиэтажке на Ямашева произошел пожар. Есть жертвы
Жительница Алтая освящала казанским пенсионерам деньги, а потом воровала их
«Устал ухаживать»: в Казани скончалась старушка, которую избил собственный сын
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

11:38, сегодня
Девочка, чтобы спасти подругу, выколола крокодилу глаза
11:29, сегодня
35% российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
12:15, 24.10.2019
Подписка под шумок: как казанцы попадаются на уловки мобильных операторов
08:49, сегодня
Мужчина убил собутыльников, а потом съел их
16:40, 29.10.2019
Россияне собирают деньги на адвоката солдату, расстрелявшему сослуживцев
14:01, 29.10.2019
Преступная группа из Елабуги задержана в Удмуртской республике
09:35, 29.10.2019
В Челябинской области девятимесячный младенец умер от голода
09:03, 29.10.2019
Питерский школьник жестоко убил свою мать
15:06, 28.10.2019
Ученые обнаружили страшные последствия для здоровья офисных работников
10:24, 28.10.2019
Сбежать не получилось: мужчина сбил ребенка, сидевшего в коляске
09:15, 28.10.2019
В России женщина выколола глаза пятимесячному сыну после ссоры с мужем
10:10, 27.10.2019
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
09:35, 27.10.2019
«Убирайте ваш половой член». В России парочку накажут за утехи на борту самолета
11:45, 26.10.2019
Ученые определили пять вредных сочетаний продуктов: среди них хлеб с вареньем
16:34, 25.10.2019
С 1 января планируют увеличить МРОТ
11:24, 25.10.2019
На кого лучше учиться: названы самые востребованные профессии будущего
08:58, 25.10.2019
В России изменится транспортный налог
13:14, 24.10.2019
Ученые научили крыс водить машину
13:06, 24.10.2019
Правда от диетологов: этим людям нельзя есть яйца
11:58, 24.10.2019
За 30 лет из России «утекло» 1 трлн долларов
08:21, 24.10.2019
Худшие фильмы: скоро в России появятся «доски позора»
12:05, 23.10.2019
Телефонные мошенники придумали новые схемы афер
10:15, 23.10.2019
В России гречка подорожает на 50%
16:19, 22.10.2019
В России пенсионер умер во время эротического массажа
15:47, 22.10.2019
В России могут запретить детское шампанское
10:21, 22.10.2019
Столото: победители лотерей не забрали выигрышей на 3 млрд рублей
09:45, 22.10.2019
Россияне составили ТОП самых полезных и бесполезных бытовых приборов
09:25, 22.10.2019
Росстат: в России выросла доля семей со средствами только на одежду и еду
16:18, 21.10.2019
Безработные россияне смогут выйти на пенсию на 2 года раньше
15:05, 21.10.2019
Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
13:34, 21.10.2019
Россияне выбрали лучшего кандидата в президенты страны среди киногероев
08:25, 21.10.2019
В России запретят пластиковые пакеты
11:07, 20.10.2019
Золотодобытчики могли стать причиной прорыва дамбы в Красноярском крае
07:04, 19.10.2019
Соцсети: в Хабаровске бизнесмен купил общежитие вместе с людьми
16:46, 18.10.2019
Убили в банке: посетитель пытался остановить грабителя
13:48, 18.10.2019
В России едят слишком много яиц
13:18, 18.10.2019
Одноклассники жестоко избили девочку из-за «домашки»
16:31, 17.10.2019
В России появятся новые камеры фиксации скорости автомобилей
15:20, 17.10.2019
«Очень плохо для этого места»: Елена Малышева против туалетной бумаги
11:12, 17.10.2019
В 2020 году россиянам повысят пенсии на тысячу рублей
23:10, 16.10.2019
В России назвали самые скучные профессии: в их числе охранник и бухгалтер
16:21, 16.10.2019
Кот-наркокурьер сбежал перед важным заседанием суда
15:58, 16.10.2019
В Башкирии таджик 2 года насиловал 15-летнюю школьницу
12:27, 16.10.2019
Продолжительность жизни в России выросла. Путин говорит, что это из-за алкоголя
12:01, 16.10.2019
В 2019 году в России предотвращено 39 терактов
16:54, 15.10.2019
В Турции перевернулся автобус с российскими туристами. Есть пострадавшие
16:28, 15.10.2019
В России начнут выдавать ипотеку под 0,1%
16:00, 15.10.2019
Жить станет легче: в России появиться единая платежка по ЖКУ
17:00, 14.10.2019
Мама Лизы Киселевой, убитой в Саратове, выступила с заявлением
16:52, 14.10.2019
Жители Красноярска негодуют: сын адвоката находится на свободе за избиение
16:14, 14.10.2019
В каждом доме есть ядовитые продукты. Роспотребнадзор рассказал какие именно
15:35, 14.10.2019
«Он был ходок по мужикам»: грабитель геев подал в суд на «Битву экстрасенсов»
15:07, 14.10.2019
«Это грабёж какой-то»: опять повышают цены на электричество в Челнах
14:24, 14.10.2019
«Кровь за кровь»: отец саратовского детоубийцы о сыне и своем отношении к нему
10:16, 14.10.2019
Работать в выходные и праздники можно, но только за двойную оплату
14:50, 12.10.2019
В Саратове требуют вернуть смертную казнь: похожее дело было в Челнах
00:25, 12.10.2019
Легальные гонки по городу: автолюбительница отсудила 93 штрафа у ГИБДД
15:53, 11.10.2019
Солдата требуют оплатить 25 млн руб за поломку пушки
15:43, 11.10.2019
Ушел из жизни первый человек в открытом космосе - Алексей Леонов
14:49, 11.10.2019
Лишение свободы до 3 лет: предложили законопроект о травле в интернете
11:42, 11.10.2019
Банк России предупреждает: мошенники нашли новый способ хищений денег с карт