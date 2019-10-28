В Дербышках попрощались с “легендой”: она ушла на семидесятом году

В конце октября в казанском поселке Дербышки снесли семидесятилетнюю баню. Здание разрушили буквально за пару дней, несмотря на протесты местных жителей. Баня №16 была построена в 1949 году в подарок жителям поселка от эвакуированного в Казань во время войны Ленинградского оптико-механического завода. Активисты поселка боролись за здание бани до последнего, однако обращения в Государственный комитет РТ по охране объектов культурного наследия с просьбой внести здание бани в реестр памятников не помогли.

Баня № 16 служила людям не только местом для принятия водных процедур, она напоминала старожилам о детстве и молодости. Для пожилых людей воспоминания о детстве и юности особенно ценны. Корреспондент Prokazan.ru побывал на руинах здания и поговорил с местными жителями об их воспоминаниях, связанных с походами в баню.

Груда кирпичей, оставшаяся после здания бани, удручает.

Руины бани

Первая же встреченная корреспондентом женщина, услышав слово “баня”, сразу оживилась и заговорила:

“Конечно, плохо, что баню снесли. Мы с дочкой и мужем туда постоянно ходили. Девять лет! Пока моемся, Роберт, муж мой, нас ждал внизу. Даже после переезда он все равно продолжал туда ходить. Ему очень нравилось”.

Тут к разговору присоединилась пожилая женщина в цветном платке:

“Ну, раньше ведь баню КОМЗ содержал, а сейчас не может содержать. И частнику невыгодно это дело”.

Ее перебивает подруга:

“Ну, не будем переживать! Ведь есть, где помыться-то!”

“Нам-то есть, а люди в коммуналках живут без ванны, без всего,

- продолжает женщина в платке,

- я живу здесь с пятьдесят третьего года, и всегда мы ходили в эту баню, очередь была до первого этажа. После работы прибегали в восемь вечера, шли в баню и домой приходили в двенадцать ночи уже”.

Корреспондент Prokazan.ru обратился с теми же вопросами к мужчинам, стоящим неподалеку.

“В баню-то? Ходили! Особенно в детстве! Там был буфет, для мужиков пиво в бочках было, а нам, маленьким, газированную воду давали в пол-литровых бокалах. Там сироп настоящий был, прям аж красный, сейчас такого нет! Маленький неужели бы пол-литра выпил, если бы невкусно было,

- с упоением рассказывает старожил поселка, Евстафьев Виктор Михайлович, и тут же добавляет,

- копейки три стоил стакан, и копеек шесть - кружка”.

В беседу решает вступить высокий мужчина, брат Виктора Михайловича, Юрий:

“Мы не только про детство вам можем рассказать. Мы ходили в эту баню и до армии, и после. А тесть у меня там банщиком работал. Билеты отрывал”.

Виктор Михайлович, подумав, добавляет:

“Мы с ребятами всегда в баню после футбола ходили. В трусах там, в этом. Чистую одежду с собой несешь, помоешься, переодеваешься, домой идешь”.

Корреспондент Prokazan.ru решил проверить, насколько правдивы слухи о том, что здание школы №101, соседствующее с территорией бывшей бани, неоднократно затапливалось из-за особенностей коммуникаций бани. Директор школы, Петрова Татьяна Николаевна, опровергла информацию по поводу периодического затопления школы. Однако она добавила:

“Мы опасаемся возведения высотного жилого дома на месте бани. Школа и несколько домов на Начальной улице возведены на ленточном фундаменте. Если при строительстве нового дома будут использоваться свайные конструкции, наш фундамент и фундамент соседних домов может пострадать”.

Изменения, происходящие в столице Татарстана, закономерны и неотвратимы. Очередное здание ушедшей эпохи теперь останется только в памяти жителей и на фотографиях.



