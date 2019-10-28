Две семьи из Казани поменяются родственниками ради шоу

Два казанских семейства на время поменяются родственниками ради телешоу. Они станут участниками проекта "Мама дорогая" на телеканале "Ю":

"В новом сезоне реалити-шоу <...> примут участие две семьи, проживающие в Казани, в которых молодые скоро планируют свадьбу. Но прежде чем жених и невеста отправятся в ЗАГС, им придется на время обменяться мамами, чтобы понять – есть ли у их семей общее будущее. <...> Но справятся ли родительницы с шоком и благословят ли детей на брак?" - рассказали представители телеканала.

Суть реалити-шоу состоит в том, что мамы жениха и невесты должны проверить, насколько семейные ценности другой семьи подходят их родным детям, которые вскоре собираются вступить в законный брак.

Увидеть казанцев в эфире можно будет уже завтра, 30 октября.