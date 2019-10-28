Не успел затормозить. В Татарстане на трассе насмерть сбили пешехода

В минувший понедельник, 28 октября, в шестом часу вечера на 230 км трассы Казань – Оренбург в Альметьевском районе Татарстана произошло ДТП.

По предварительным данным, 44-летний водитель Volkswagen Passat, следуя в сторону Казани, превысил скорость и сбил 71-летнего мужчину. В результате ДТП пенсионер скончался от полученных травм.

«Пешеход переходил дорогу вне населенного пункта в темное время суток справа налево по ходу движения автомобиля, не имея при себе предметов со светоотражающими элементами», - сообщили в ГИБДД по Альметьевскому району.