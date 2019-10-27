«Кровь по асфальту размазана». Подробности двух смертей в одном доме в Казани

Порталу ProKazan.ru стали известны подробности смерти двух человек по адресу ул. Чуйкова, 27 в Казани. Напомним, в минувшие выходные здесь из окон выпали и разбились насмерть двое человек.

Как выяснилось, мужчине, погибшему в субботу, было 38 лет, ранее сообщалось, что погиб молодой человек 22 лет. Смерть констатировали в 15-40. В воскресенье погибла 51-летняя женщина, она разбилась вечером следующего дня.

Погибшие не были связаны друг с другом, ранее очевидцы писали, что они могли быть близкими родственниками. Мужчина и женщина проживали в разных квартирах и родственных связей не имели.

«Полетела вслед на ним на следующий день…» «Страшно жить в этом доме теперь». «До сих пор кровь по асфальту размазана», - пишут жильцы. По словам одного из соседей погибшего мужчины, он мог пойти на это после ссоры с любимой.

О женщине соседи рассказали следующее: «Она вечером ходила под окнами, пыталась открыть рядом стоящие машины, подходила к людям, пугала детей, а через час ее уже на носилках увозили».