За два дня из окон одного дома в Казани выпали два человека. Оба погибли

Два человека выпали из окон одного и того же многоэтажного дома по улице Чуйкова, 27 в Казани за минувшие выходные. В субботу, по словам очевидцев, погиб 22-летний парень. На следующий день умерла от полученных при падении травм женщина.

Информацию о случившемся порталу Prokazan.ru подтвердили в пресс-службе МВД по РТ, точный возраст погибших не уточняется.

По словам некоторых соседей, женщина была матерью погибшего парня, однако, эту информацию в правоохранительных органах не подтвердили, погибшие не были родственниками, они выпали из окон разных квартир.

«До сих пор кровь по асфальту размазана», - пишут жильцы дома. «Она вечером ходила под окнами, пыталась открыть рядом стоящие машины, подходила к людям, пугала детей, а через час ее уже на носилках увозили». «Проклятый дом».