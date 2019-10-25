«Уровень цинизма повышается»: в Дербышках сносят Саначинскую баню

Информацию о сносе бани в Дербышках, которую местные жители просили включить в реестр памятников, распространил телеграмм-канал "Архитектурасы". Здание построено в 1949 году архитекторами Саначиным и Солдатовым.

"Как только журналисты написали о нашей работе по её сохранению, владелец решил поскорее её снести. Начали как бандиты ночью в пятницу, чтобы продолжить на выходные.

К сожалению, уничтожение старой Казани продолжается" - пишет автор.

Фото канал @arhitekturasi

Также в сообщении отмечается, что бани сносят в дни проведения в Казани Второй Российской молодежной архитектурной биеннале - мероприятия, на котором начинающие архитекторы, в том числе, учатся работе с историческими объектами. Аналогично начался снос Арских казарм - во время открытия форума по сохранению архитектурного наследия.

"Уровень цинизма повышается каждый раз. С таким еще не приходилось сталкиваться. <...> В Казани продолжается чудовищная ситуация, когда под громкие и циничные речи о сохранении и сбережении архитектурного облика продолжается уничтожение этого самого архитектурного облика. На простых людей в очередной раз наплевали и вытерли о них ноги в дорогих туфлях." - сетует "Архитектурасы".