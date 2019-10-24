В Альметьевске из детсада сбежал двухлетний малыш, пропажу никто не заметил

Вчера, 24 октября, в Альметьевске из детского клуба на улице Ленина, 201 сбежал двухлетний мальчик, сотрудники не заметили пропажу ребенка. Об инциденте рассказали горожане в социальных сетях.

«Сидел один на лавочке. Около 20 минут с ним сидела женщина ждала пока мать придёт. Под нашим домом работает беби клуб, решили проверить не оттуда ли пропал ребёнок. На что они ответили, у нас все дети на месте. В итоге только после звонка они поняли, что ребёнка нет на месте. Вышли и забрали его спустя 20- 25 минут».

Ребенок одет в курточку и шапку, не исключено, что он мог потеряться во время прогулки.

Руководство «Бэби-клуба» прокомментировало случившееся и принесло извинения: «Мы понимаем и принимаем ваши негативные эмоции и чувства по поводу данного чрезвычайного происшествия» Приносим свои искренние извинения родителям малыша и всем, кого затронула данная ситуация. Мы все, сотрудники, очень расстроены. Это первый случай за 5 лет работы клуба. Мы всегда внимательны не только к деткам, но и к отзывам родителей, постоянно проводим внутреннюю работу. Сегодня внепланово проведено совещание с сотрудниками по безопасности и недопущению подобных нарушений».

Сообщается также, что виновные лица наказаны, в клубе пересмотрены правила работы. Горожане возмущены подобной ситуацией: «Думаю, все мамы Альметьевска были бы за привлечение виновного лица к уголовной ответственности. Но, к сожалению, это зависит не от нас, а от мамы этого мальчика, пойдёт ли она на это, обратится ли в полицию или прокуратуру…»