«Посадят кошку за решетку»: Куклачев опасается за судьбу кота-наркокурьера из РТ

Дрессировщик кошек Юрий Куклачев взволнован судьбой кошки, которую поймали с гашишем на территории исправительной колонии в Татарстане. Об этом он рассказал изданию Life.

"Лишь бы кошку не уничтожили с этими наркотиками, несчастное животное! <...> Могут сказать, что вот, она наркодилер, ей надо пожизненное. И посадят кошку за решётку. Это вообще ужас!" - переживает дрессировщик.

Также он объяснил, почему для передачи наркотиков выбирают именно этих животных: кошка инстинктивно способна найти дорогу домой.