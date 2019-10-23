В Татарстане задержали кошку с наркотиками

Сотрудники ИК-10 УФСИН России по Республике Татарстан пресекли попытку доставки в колонию предположительно наркотического вещества с использованием кошки

Как рассказали в ведомстве, 23 октября вечером на территории, прилегающей к исправительной колонии №10, сотрудники учреждения обнаружили и поймали кошку в ошейнике, которая пыталась проникнуть в колонию. Из ошейника кошки было изъято вещество коричневого цвета растительного происхождения, предположительно гашиш. Вещество и кошка переданы сотрудникам полиции для дальнейшей экспертизы. Обстоятельства выяснятся.

Аналогичный случай произошел в этом же учреждении в 2010 году, тогда у кошки нашли героин. Тогда выяснилось, что она бежала к заключенному, который в течение долгого времени приручал ее, чтобы затем использовать для доставки наркотиков.

