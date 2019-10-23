«Володя, красавчик». Травмированного форварда «Ак Барса» выписали из больницы

Из больницы Магнитогорска выписали нападающего «Ак Барса» Владимира Ткачева, госпитализированного вчера во время матча с «Металлургом». Сообщается, что хоккеист прошел дополнительные медицинские обследования, которые не выявили серьезных проблем.

Ткачев получил травму на 52-й минуте вчерашнего матча в столкновении с форвардом магнитогорской команды. Игрок «Ак Барса» покинул лед на носилках, его увезла скорая.

В соцсетях болельщики казанской команды активно поддерживали Владимира. «Володя красавчик!» «Главное здоровье». «Зашёл посмотреть срач. Прочитал комменты. Никакого негатива. Все желают скорейшего выздоровления и все! +Реп болельщикам АКБ. А Володе, здоровья от всего ММГ».