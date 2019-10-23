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Комментарий к заседанию Банка России 25 октября

Cегодня, 20:00 2 Автор: prokazan.ru
Максим Петроневич, старший экономист банка «Открытие»

По итогам октябрьского заседания Совета директоров Банка России ожидается снижение ставки на 50 б.п., о чем достаточно красноречиво свидетельствует произошедшее c начала октября фронтальное снижение доходностей бескупонных ставок ОФЗ на 40-60 б.п.  в зависимости от срока. Сохранение высокого спроса на длинные выпуски - объем размещения 16 октября 20-летних ОФЗ с 1,5 кратным превышением спроса – и более сильное снижение длинных ставок говорит о том, что рынок ожидает не только снижение ключевой ставки на 50 б.п. на ближайшем заседании, но и ждет ее дальнейшего снижения на заседании в декабре. В результате ставка RUONIA, которая выступает операционным ориентиром денежно-кредитной политики Банка России, к концу 2019 г. может опуститься в коридор 6-6,25%, ранее наблюдавшемся в 2013 г.

Снижение ставок ОФЗ стало результатом заявления председателя Банка России Э. Набиуллиной о том, что Банк России «может действовать более решительно» в отношении снижения ключевой ставки, которые появились после выхода сентябрьских данных по инфляции. Данные подтвердили, что быстрое замедление инфляции происходит под влиянием не только временных факторов, но и под воздействием слабого спроса – о чем говорит замедление роста цен на базовые компоненты услуг и непродовольственные товары длительного потребления. Именно эти компоненты традиционно являются «якорными» – к которым стремится рост ИПЦ в дальнейшем. И если в августе замедление этих компонент можно было принять за случайное отклонение, то данные за сентябрь и предварительные данные за первую половину октября свидетельствует об устойчивой тенденции. Целевое значение инфляции уже пройдено - годовой прирост цен по итогам середины октября уже составил 3,8% г/г, хотя еще на конец июля прирост цен составлял 4,6% г/г.  Существует значительная вероятность снижения инфляции до уровней 2,5-3% уже в начале 2020 г., что выступает уже существенным отклонением от цели.

Можно сказать, что Банк России попал в своего рода идеальный штиль: инфляция сокращается, внутренний спрос слаб, ожидания рынком снижения ставок ФРС на 25 б.п. на заседании в конце октября высоки, внешнеполитические риски остаются, но информационный фон вокруг ситуации утих. В этих условиях чуть ли не единственным проинфляционным риском остается рост расходов бюджета.

По иронии, не преуменьшая значимость иных факторов, слабая макроэкономическая динамика является отчасти результатом действий Банка России. Рост ключевой ставки во второй половине 2018 г. способствовал желанию бизнеса отложить реализацию части инвестиционных проектов до более привлекательных финансовых условий, и сдвинул фокус банков в пользу кредитования населения. На слабость внутреннего спроса будет оказывать непосредственное влияние ужесточение регуляторных нормативов в отношении потребительского кредитования. В условиях наблюдаемого замедления кредитования динамика спроса населения будет определяться ростом доходов и потребительским поведением населения. Однако пока ни один из этих факторов не дает повода для оптимизма: рост доходов и расходов населения остается низким¹, а население быстро наращивает объемы и нормы сбережений несмотря на снижение ставок. Рост депозитов с исключением валютной переоценки достиг по итогам сентября 9,7% г/г против 5,5% на начало года, в том числе рост депозитов в валюте – 11,3% г/г (максимальные темпы с 2014 г.).

Уменьшение спроса нерезидентов на ОФЗ и его замещение спросом локальных инвесторов на фоне роста стоимости облигаций может свидетельствовать об увеличении рисков перегрева внутреннего рынка. Трех- и пятилетние ставки ОФЗ уже находятся вблизи минимальных уровней, достигнутых в 2013 г. С учетом сохранения инверсии процентных ставок на американском долговом рынке и вероятного циклического кризиса в мировой экономике на горизонте 1-1,5 лет, мы ожидаем, что Банк России начнет придавать больший вес среднесрочным рискам, которые пока не находят своего отражения в текущих статистических данных, с целью не допустить избыточных движений ключевой ставки.

Динамика ключевой ставки, RUONIA* и 5-летних ОФЗ*, %

* в целях сглаживания кривых использованы медианные за скользящий месяц значения показателей

** Ставка RUONIA является операционным ориентиром денежно-кредитной политики Банка России. Ключевая ставка выступает одним из инструментов регулирования ставки RUONIA.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

¹ В сентябре Росстат неожиданно отчитался от быстром (3% г/г) росте реальных располагаемых доходов населения в 3 квартале 2019 г. против их снижения во втором квартале на 0,1% г/г. Эти данные оставляют много вопросов, поскольку рост начисленных заработных плат в реальном выражении между кварталами практически не изменился – 2,7% г/г по итогам июля-августа против 2,6% г/г за втором квартал. В отсутствии других цифр по статистике доходов за сентябрь пока сложно судить об том, является ли всплеск доходов населения результатом действия каких-либо разовых факторов или новой тенденцией, результатом пересмотра базы прошлого года или методологии расчета. 

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комментарии

Горожанинм
0
24 октября 2019
22:02
Как хорошо работают все банки : Они богатеют , а мы беднеем
Горожанин
0
24 октября 2019
22:25
Татфондбанк -банк правительства Татарстана.А пострадало много честных людей

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Звезда сериала «Счастливы вместе» Бочкарева сбежала из дома из-за скандала
09:47, 07.10.2019
СМИ: директор Заворотнюк опроверг слухи о ее смерти
15:44, 05.10.2019
В Подмосковье нашли изуродованное тело 17-летней студентки
12:51, 05.10.2019
Экс-депутата Якутии задрал на охоте медведь
16:42, 04.10.2019
В России между сотрудниками ФСИН произошла перестрелка
10:29, 04.10.2019
В РФ 15-летний школьник кирпичом убил подругу. Она назвала его отца наркоманом
10:03, 04.10.2019
СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица