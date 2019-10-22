В Казани в девятиэтажке на Ямашева произошел пожар. Есть жертвы

23 октября около половины 9 вечера на номер 112 поступило сообщение о пожаре в многоэтажном доме по адресу Ямашева, 60. Об этом сообщили в МЧС РТ.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что очаг возгорания находится на верхнем этаже здания. Пощадь возгорания - 3 квадратных метра. Отрытое горение ликвидировали за 15 минут. В процессе тушения было обнаружено два тела, женщины и мужчины, предположительно оба погибших - 1941 года рождения. Личности устанавливаются. На месте по установлению причин пожара и гибели людей работают дознаватели Государственного пожарного надзора.